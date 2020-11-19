Чебоксары, 19 ноября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии планируют реконструировать здание ветстанции в Чебоксарском районе, чтобы обустроить там приют для бездомных животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Cap.ru На районной станции по борьбе с болезнями животных

На первом этапе приют для бродячих собак и кошек будет рассчитан на 50 мест. Его планируют открыть в I квартале на территории Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных, где идёт реконструкция зданий.

По словам главы госветслужбы Чувашии Константина Викторова, к концу 2021 года будет увеличено число вольеров и мест для временного и постоянного содержания безнадзорных животных — всего будет содержаться не менее 150 кошек и собак, в перспективе — до 200 четвероногих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии приют для бездомных собак работает в Чебоксарах. Ранее чувашские власти заявляли, что в республике будет проделана большая работа по стерилизации и вакцинации безнадзорных животных.

Напомним, в 2019 году был ужесточен закон об ответственном обращении с животными. Введён запрет на убийство бродячих животных и предусмотрено создание создание специальных приютов.