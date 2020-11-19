Кызыл, 19 ноября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол на заседании с участием полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло предложил изучить территориальные вопросы между республикой и соседями. По его словам, неопределённости есть на границе республики с Иркутской областью и Красноярским краем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Они касаются незаселённых земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям», — отметил он.

Глава призвал проработать этот вопрос и справедливо его разрешить.

В министерстве земельных и имущественных отношений республики добавили, что в ряде других регионов также существуют неотработанные вопросы по описанию своих границ, тем более когда речь идет о незаселенных и труднодоступных территориях. Поэтому плановая работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, в том числе сведениями о границах субъекта, населённых пунктов и территориальных зон ведётся во всех регионах.

«Перед регионами поставлена задача — ускорить эту работу, так как отсутствие информации в системе ЕГРН существенно тормозит реализацию перспективных проектов по развитию территории, является ограничивающим фактором развития предпринимательства», — отметили в ведомстве.

Так, по границе региона с Красноярским краем создана межведомственная рабочая группа. В настоящее время ведутся работы по согласованию участка «Аржаан Уру». Общая точка также выявлена на границе республики с соседними Бурятией и Иркутской областью. По ней также идут работы в рамках заключённого госконтракта.

«Здесь, конечно, очень важна методическая поддержка Росреестра. Импонирует настойчивость и деловой подход его руководства к качественной реализации проекта по наполнению сведениями государственного реестра», — заключили в Минимущества.