Ханты-Мансийск, 19 ноября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Югре за минувшие сутки выявлен 201 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 199 случаев.

Всего с начала пандемии в Югре на 19 ноября зарегистрировано 32 052 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 26 963 человек, 343 пациентов с COVID-19 скончались (на шесть человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 19 ноября составляет 1,00. За сутки на COVID-19 обследовано 10 212 человек, всего — 963 877.