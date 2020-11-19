Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург за истекшие сутки лабораторно подтверждено еще 2312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 ноября в федеральном оперштабе. Это новый абсолютный рекорд за время пандемии и на 97 случаев больше, чем было сутками ранее.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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Таким образом, темп прироста суточных случаев составляет на сегодня 4,37%. Рубеж в 2000 инфицированных в сутки Петербург преодолел еще по итогам 15 ноября.

Одновременно в городе увеличивается и объем ежедневной выписки пациентов, переболевших COVID-19. Так, за последние сутки выписан 1201 человек, это на 33 человека больше, чем было днем ранее, и также является максимальным суточным показателем за всё время пандемии.

С учетом новых данных, нарастающим итогом в Петербурге выявлено 90 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией с марта 2020 года. Смогли вылечиться 53 200 человек. Скончались от COVID-19 в Петербурге 4763 человека.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки, то есть 18 ноября, в Петербурге обследовали на коронавирус 39 789 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на заражение находится 2636 человек, из них 79 — в обсерваторе, 667 — на самоизоляции, 1890 — контактные лица.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 23 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 25,7% из них — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 млн 15 тыс. 608 случаев (+1,2% за сутки) в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 25 573 человека. За весь период выписано 1 млн 526 тыс. 656 человек.