Москва, 19 ноября, 2020, 10:16 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 23 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный показатель является максимальным за всё время пандемии. Он на 2625 случаев превышает результат прошлых суток, когда тесты подтвердили 20 985 случаев заражения.

При этом выписали российские врачи за последние сутки 25 573 человека.

Всего в России выявили 2 015 608 случаев заражения коронавирусом.