Уватский район, Тюменская область, 19 ноября, 2020, 10:13 — ИА Регнум. В Тюменской области утром 19 ноября на 344-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два грузовика. Водитель одного из них погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Грузовики разворотило по дороге. Организован объезд

Трагедия произошла в Уватском районе. Столкнулись автомобили «Форд Транзит» и «МАН». По предварительным данным, водитель «Форда» выехал на встречную полосу, вероятно уснул за рулём. Именно он погиб в лобовом столкновении.

Травмы получили водитель и пассажир большегруза «Ман» 1978 и 1993 годов рождения. жители Исетского района Тюменской области, 78 и 93 годов рождения.

Движение на трассе регулируют три наряда ДПС. Объезд осуществляется через близлежащую парковку. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.