Орск, Оренбургская область, 19 ноября, 2020, 10:10 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 19 ноября проходит очередное заседание горсовета. Из-за нарушения депутатами масочного режима вызвана полиция, сообщает orsk.ru.

Алексей Колчин ИА REGNUM Наряд

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По данным информресурса, часть депутатов отказались надевать маски. Павел Коровин заявил, что принуждение надеть средства индивидуальной защиты нарушает его конституционные права. Дело дошло до вызова правоохранителей. В итоге маски пришлось надеть.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда в горсовете нарушается масочный режим во время заседания депутатов. В октябре из-за протеста Павла Коровина также пришлось вызвать полицию.