Петрозаводск, 19 ноября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Власти Республики Карелии после многочисленных жалоб и резкой критики со стороны местных жителей отменили ограничения на 50% заполняемости сидячих мест в общественном транспорте, однако предупредили, что больше никаких послаблений не будет. Об этом 19 ноября заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Пресс-служба администрации Карелии. Власти Карелии отменили ограничение на 50% заполняемости транспорта.

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Напомним, ранее глава республики подписал распоряжение, согласно которому жители не могут заходить в общественный транспорт, если там заполняемость салона уже составляет 50%. Проезд возможен только сидя через одного, а в случае «перегруза» водитель, кондуктор или сами пассажиры выталкивали, иногда с применением силы, желающих ехать из салона. В результате этого жителям республики приходилось порой по часу ждать следующий транспорт, стоя в непогоду на улице.

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Решение об этом ограничении, как ранее объяснял Парфенчиков, было принято на фоне роста числа зараженных. Отметим, что на сегодняшний день в Карелии наблюдается самая большая динамика роста заболеваемости коронавирусной инфекцией среди российских регионов, о чем было доложено президенту России. Губернатор Карелии также указывал, что о дороге на работу и обратно должны заботиться работодатели, именно они на время ограничений должны организовать либо развозку своих сотрудников, либо отправить всех на удаленный режим работы.

«Прекрасно знаю, что происходит в общественном транспорте Петрозаводска после введения вынужденных ограничений по количеству пассажиров. Однако ещё раз напомню, что транспорт по-прежнему остаётся одним из самых опасных источников заражения и именно его закрытие весной стало самой действенной мерой, которая позволила нам сдержать распространение инфекции», — пояснил свою позицию Артур Парфенчиков.

Однако он признал, что сейчас ситуация иная: экономика работает, людям необходимо добираться на работу, поэтому остановить движение автобусов и троллейбусов сейчас невозможно. Несмотря на рекомендации максимально перейти на удалённый формат работы, количество добирающихся на работу людей снизилось незначительно.

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«Тем не менее, учитывая сложившуюся непростую ситуацию в часы пик, а также большое количество ваших обращений, мы приняли решение увеличить допустимое число пассажиров, а именно разрешить перевозку людей по количеству посадочных мест в салоне. Подчеркну, это максимальное послабление, на которое мы пойдём», — резюмировал Парфенчиков.