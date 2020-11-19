Элиста, 19 ноября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия назначен Владлен Хасиков. С чиновником будет заключён срочный служебный контракт. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Бату Хасиков.

Глава Калмыкии Бату Хасиков

«Назначить Хасикова Владлена Александровича заместителем министра по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время республиканское ведомство возглавляет Анджа Тачиев.