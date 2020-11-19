New York Times признала правоту Трампа о вреде дистанционного образования
Вашингтон, 19 ноября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп был прав, когда на протяжении многих месяцев призывал не закрывать американские школы на карантин из-за пандемии коронавируса, пишет обозревательНиколас Кристоф в статье, вышедшей 18 ноября в The New York Times.
По его словам, школы, особенно начальные, по всей видимости, не являются значительными источниками распространения опасного патогена, тогда как дистанционное обучение, как оказывается, стало «катастрофой» для детей из малообеспеченных семей.
Так, многие учителя отмечают, дистанционное образование — «предательство» по отношению к детям, поскольку во многих семьях нет компьютеров или подключения к интернету, учащиеся часто пропускают занятия из-за того, что им нужно следить за более юными братьями и сестрами, выполнять те или иные поручения или зарабатывать деньги для своих находящихся в сложной жизненной ситуации семей.
Более того, продолжает Кристоф, каждый восьмой ребенок в Америке живет с одним из родителей, страдающим наркозависимостью, что является отражением еще одной эпидемии в США.