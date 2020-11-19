Вашингтон, 19 ноября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп был прав, когда на протяжении многих месяцев призывал не закрывать американские школы на карантин из-за пандемии коронавируса, пишет обозревательНиколас Кристоф в статье, вышедшей 18 ноября в The New York Times.

Школьные автобусы на стоянке

По его словам, школы, особенно начальные, по всей видимости, не являются значительными источниками распространения опасного патогена, тогда как дистанционное обучение, как оказывается, стало «катастрофой» для детей из малообеспеченных семей.

«Тем не менее Америка закрывает школы — Нью-Йорк объявил в среду, что закрывает школы в крупнейшем школьном округе страны, — даже несмотря на то, что в стране разрешают работать таким предприятиям, как рестораны и бары. В чем же наши приоритеты?» — задается вопросом обозреватель.

Так, многие учителя отмечают, дистанционное образование — «предательство» по отношению к детям, поскольку во многих семьях нет компьютеров или подключения к интернету, учащиеся часто пропускают занятия из-за того, что им нужно следить за более юными братьями и сестрами, выполнять те или иные поручения или зарабатывать деньги для своих находящихся в сложной жизненной ситуации семей.

Более того, продолжает Кристоф, каждый восьмой ребенок в Америке живет с одним из родителей, страдающим наркозависимостью, что является отражением еще одной эпидемии в США.

«Я видел детей, живущих в ужасных условиях, и для них школа — убежище и спасательный круг», — отметил он.

«Система образования Америки уже, подобно болезни, передает преимущества и неблагополучие от одного поколения к другому: богатые дети ходят в богатые школы, которые обеспечивают им успех в жизни, а дети с низкими доходами посещают проблемные школы, которые не дают им развить свой потенциал полностью», — указал Кристоф, призвав последовать примеру стран Европы и закрыть увеселительные заведения, при этом приложить все усилия, чтобы школы продолжали работать.