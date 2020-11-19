Москва, 19 ноября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. В Москве 19 ноября ожидается гололёд, сообщает центр «Фобос».

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, сопровождаемого плотной многослойной облачностью, незначительными очаговыми осадками, гололедными явлениями и повышением температуры», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице преобладания облачной погоды, небольшие осадки и гололёд. Температура воздуха в Московском регионе прогреется до трёх градусов тепла. Ветер останется порывистым, его скорость будет достигать 11 м/с.