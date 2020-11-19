Москва, 19 ноября, 2020, 09:20 — ИА Регнум. Политика иностранных интернет-платформ по отношению к России, выражающаяся в целенаправленном ущемлении прав и интересов российских граждан, организаций и средств массовой информации, недопустима и требует реакции со стороны государства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Esther Varga Twitter

По его словам, обеспечивать реализацию зафиксированных в Конституции РФ прав российских граждан — одна из важнейших задач государства. Комментируя внесённый в Госдуму РФ пакет законопроектов об ужесточении контроля за иностранными агентами, он, в частности, напомнил:

«Участившиеся случаи блокировок, маркировок, предупреждений, иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов говорят о целенаправленной политике влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации. Подобная практика администрирования контента ущемляет интересы российских граждан и должна пресекаться государством».

По словам Малькевича, не так давно Twitter беспричинно заблокировал аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» из-за публикуемых расследований о финансировании Западом иностранных агентов в России. Ещё ранее YouTube ограничил доступ к репортажам телеканала Russia Today, аналогично был ограничен доступ к фильму-расследованию А. Рогаткина «Беслан».

Всего, как подсчитали эксперты, за последние годы были заблокированы более 200 аккаунтов, распространяющих общественно значимую для россиян информацию.

«Иностранные интернет-площадки ставят во главу политизированные интересы и внутренние правила модерации контента, а не законодательство РФ, в том числе конституционные права граждан на получение информации», — подчеркнул Александр Малькевич.

По его словам, необходимо продолжать совершенствовать российское законодательство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 ноября, пакет законопроектов об иноагентах внесли в Госдуму члены Совфеда и депутаты во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»). Если инициатива будет поддержана, то иноагенты, в том числе и физлица, получающие средства из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве иностранного агента и отчитываться о тратах. Также вводятся ограничения для физлиц-иноагентов.