Улан-Удэ, 19 ноября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. На Байкальской природной территории расположены 492 свалки. По словам председателя Заксобрания Бурятии Владимира Павлова, 63 из них с объёмом отходов 600 тыс. тонн находятся непосредственно на территории Центральной экологической зоны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного хурала.

Nanoworld Свалка бытовых отходов рядом с Байкалом. п. Хужир

Спикер принял участие в совещании по вопросам проведения Года Байкала в России, а также совершенствованию законодательства по защите экологии озера. Он напомнил, что в черте экологической зоны Байкала расположены 83 поселения, в которых проживают 78 тыс. человек. По его словам, из-за действующих норм они ограничены в своих правах на жилище и землю.

«Отсутствует возможность предоставления земельных участков, в том числе многодетным семьям. Во многих населенных пунктах исчерпаны территории кладбищ и отсутствует возможность их расширения», — отметил председатель.

Кроме того, власти не могут обустраивать обязательные минерализованные полосы для защиты поселений от пожара. Владимир Павлов призвал решать проблемы, соблюдая баланс между развитием экономики и сохранением экологии озера.

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