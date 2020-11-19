Москва, 19 ноября, 2020, 09:08 — ИА Регнум. В России банки стали реже одобрять заявки на кредит, сообщают 19 ноября «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Так, кредитные карты выдают каждому пятому заявителю, процент одобрения займов на потребительские цели упал до 38,7%, на ипотеку банки соглашаются лишь в 70% случаев.

Как отмечает издание, на таком низком уровне значения последний раз были в кризис 2014 года.

По словам генерального директора «Эквифакса» Олега Лагуткина, ужесточение кредитной политики связано с условиями неопределенности на фоне пандемии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в III квартале 2019 года средний уровень закредитованности составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства — 341 тыс. рублей.

Как считает экономист Денис Перепелица, по мере падения реальных доходов населения в России продолжит расти его задолженность перед банками.

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