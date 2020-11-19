Пермь, 19 ноября, 2020, 08:57 — ИА Регнум. Учитель березниковской школы № 12 Пермского края пожаловался на низкую заработную плату. Педагог за две ставки получает 22 тысячи рублей. Видео, где учитель русского языка и литературы поднимает проблему низкой зарплаты для учителей, размещен в интернете.

Youtube.com/ Альянс Учителей Евгений Хан. Учитель русского языка и литературы. г. Березники

Молодой человек отметил, что его преподавательский стаж составляет семь лет. Ранее он работал в другой школе и за две с половиной ставки (48 уроков в неделю) получал около 32 тыс. рублей в месяц. При этом, как признался педагог, он работал на износ, а получал денег меньше, чем должен получать хотя бы за одну ставку (18 уроков в неделю). С переходом в новую школу преподаватель стал получать еще меньше денег.

«Моя нагрузка составляет 39 уроков в неделю, и получаю я за это уже совсем несмешные 22 тысячи рублей до вычета налогов», — сказал он и добавил, что официальная средняя заработная плата по Пермскому краю составляет 38 тысяч 447 рублей. «Сколько же еще я должен взять на себя работы, чтобы получать хотя бы приблизительные к этим суммам цифры?» — недоумевает учитель.

Он считает, что школа нарушает майские указы. Также молодой человек сообщил, что во время беседы с директором ему заявили, что зарплата соответствует нагрузке, стажу и категории, а педагог слишком мало работает. Начальство использовало цитату Дмитрия Медведева о том, что для зарабатывания денег есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше, — тот же самый бизнес.

«А когда я начал напоминать об исполнении майских указов и о том, что, возможно, кто-то нарушает закон, меня и вовсе обозвали человеком, ненавидящим Россию, и посоветовали мне валить из страны», — сообщил педагог.

По его словам, в городском управлении образования от обращений о низкой зарплате отмахивались и говорили, что заявитель неверно трактует майские указы президента.

«Настолько низкие зарплаты учителей — это настоящее унижение, кризис мотивации и уход из профессии. Не должно быть у учителя альтернативы пойти работать грузчиком и получать при этом в два, а то в три раза больше!» — сказал педагог. Он обратил внимание, что проблема низкой зарплаты касается многих учителей.

В министерстве образования Пермского края намерены провести проверку в школе № 12 в Березниках, сообщает портал 59.RU. По данным минобра, средняя заработная плата педагогических работников в Березниках за десять месяцев 2020 года составила 35 438 рублей. В педколлективе школы № 12 числится 23 педагога, их средняя заработная плата с начала года составила 35 984 рубля. Чиновники сделали акцент на том, что размер зарплаты зависит от ряда факторов, в частности квалификации, сложности, количества, качества выполняемой работы — и может отличаться от среднего значения.