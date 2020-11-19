Вашингтон, 19 ноября, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Кампания «максимального давления» на Иран, начатая президентом СШАДональдом Трампом после его выхода из ядерной сделки с Тегераном, показала свою почти полную несостоятельность, поэтому новой администрации необходимо будет отказаться от нее в пользу разумных дипломатических шагов. Об этом заявил научный сотрудник Общества Джона Куинси АдамсаДжефф Ламир в статье, вышедшей 18 ноября в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

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Ламир, который занимается исследованием подконтрольных Исламской Республике вооруженных формирований, напомнил, что после выхода в мае 2018 года США из Совместного всеобъемлющего плана действий официальный Вашингтон выступил в адрес Тегерана с ультиматумом, также известным как «Двенадцать требований». В администрации Трампа ожидали, что Иран в обмен на прекращение давления со стороны США откажется от ядерных и ракетных разработок, выведет войска из Сирии, а также перестанет спонсировать разного рода вооруженные формирования.

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Тем не менее такой план был сопряжен с рядом проблем. Во-первых, требования Вашингтона напрямую затрагивали критически важные интересы Тегерана в области безопасности: Исламская Республика, не обладая большим классическим военным потенциалом, полагается на иностранные вооруженные формирования (так называемые прокси) и баллистические ракеты.

Во-вторых, Иран смог адаптироваться к санкциям, используя свой внутренний производственный сектор и диверсифицируя свою экономику. Даже если стратегия США действительно направлена на то, чтобы остановить ракетную программу республики, а не вызвать дефицит инсулина в стране, ее результаты всё равно противоположны намерениям. Иран смог обойти ограничения на поставки оружия, производя оружие внутри страны.

Точно так же Иран согласен сократить расходы на качество жизни в пользу нужд армии. Так, несмотря на пандемию коронавируса и всё более жесткие санкции США, Тегеран сумел увеличить расходы своего оборонного бюджета на $2 млрд в 2020 году. Иными словами, кампания максимального давления наносит экономический ущерб непосредственно иранскому народу и не дает оказать стране гуманитарную помощь.

Наконец, в рамках кампании максимального давления отсутствуют стимулы для дипломатического разрешения противоречий. Так, дипломатия рассматривается в Вашингтоне как награда за хорошее поведение противной стороны, а не как инструмент по продвижению американских интересов.

«Санкции не принесли результатов ни по одному из двенадцати первоначальных требований. Напротив, они ограничили способность Соединенных Штатов вести переговоры для достижения поставленных целей и разожгли напряженность между Вашингтоном и Тегераном», — подчеркнул Ламир.

«Если в США хотят избежать продолжения вечных войн последних двух десятилетий, им пора признать, что кампания максимального давления имела минимальный успех. Возобновить дипломатический процесс будет делом нелегким, однако крайне важным первым шагом является отказаться от кампании принуждения последних двух лет. Единственный способ выбраться из этой ямы — перестать копать», — заключил он.