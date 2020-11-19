Давление США на Иран стало почти полным провалом – National Interest
Вашингтон, 19 ноября, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Кампания «максимального давления» на Иран, начатая президентом СШАДональдом Трампом после его выхода из ядерной сделки с Тегераном, показала свою почти полную несостоятельность, поэтому новой администрации необходимо будет отказаться от нее в пользу разумных дипломатических шагов. Об этом заявил научный сотрудник Общества Джона Куинси АдамсаДжефф Ламир в статье, вышедшей 18 ноября в The National Interest.
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Ламир, который занимается исследованием подконтрольных Исламской Республике вооруженных формирований, напомнил, что после выхода в мае 2018 года США из Совместного всеобъемлющего плана действий официальный Вашингтон выступил в адрес Тегерана с ультиматумом, также известным как «Двенадцать требований». В администрации Трампа ожидали, что Иран в обмен на прекращение давления со стороны США откажется от ядерных и ракетных разработок, выведет войска из Сирии, а также перестанет спонсировать разного рода вооруженные формирования.
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Тем не менее такой план был сопряжен с рядом проблем. Во-первых, требования Вашингтона напрямую затрагивали критически важные интересы Тегерана в области безопасности: Исламская Республика, не обладая большим классическим военным потенциалом, полагается на иностранные вооруженные формирования (так называемые прокси) и баллистические ракеты.
Во-вторых, Иран смог адаптироваться к санкциям, используя свой внутренний производственный сектор и диверсифицируя свою экономику. Даже если стратегия США действительно направлена на то, чтобы остановить ракетную программу республики, а не вызвать дефицит инсулина в стране, ее результаты всё равно противоположны намерениям. Иран смог обойти ограничения на поставки оружия, производя оружие внутри страны.
Точно так же Иран согласен сократить расходы на качество жизни в пользу нужд армии. Так, несмотря на пандемию коронавируса и всё более жесткие санкции США, Тегеран сумел увеличить расходы своего оборонного бюджета на $2 млрд в 2020 году. Иными словами, кампания максимального давления наносит экономический ущерб непосредственно иранскому народу и не дает оказать стране гуманитарную помощь.
Наконец, в рамках кампании максимального давления отсутствуют стимулы для дипломатического разрешения противоречий. Так, дипломатия рассматривается в Вашингтоне как награда за хорошее поведение противной стороны, а не как инструмент по продвижению американских интересов.