Чита, 19 ноября, 2020, 08:16 — ИА Регнум. В правительстве Забайкальского края произошло пополнение. Как сообщает сегодня, 19 ноября, пресс-служба губернатора, на должность министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта назначен уроженец Хабаровского края, 45-летний Денис Удод.

Правительство Забайкальского края WhatsApp Image 2020-11-19 at 09.42.54gfgdgdg

Из биографии нового чиновника известно, что опыт управленческой работы он получил в государственных и муниципальных органах власти, в сфере строительства — был главой Хабаровского района Хабаровского края. Награжден благодарностью министерства РФ по развитию Дальнего Востока, медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре» (по приказу министра обороны РФ), медалью ФСБ России «За отличие в военной службе» (3 степени).

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое кадровое назначение за последние месяцы в забайкальском правительстве. В частности, вице-премьер Андрей Кефер назначен первым заместителем председателя регионального кабинета министров. В конце июня заместителем министра культура назначена заслуженный работник культуры Забайкальского края Оксана Мирсанова. А 22 июня на должность заместителя главы края назначен бывший прокурор региона Василий Войкин.

Читайте также: Новое кадровое назначение произошло в кабинете министров Забайкалья

Читайте также: У министра ЖКХ Забайкалья появился первый заместитель