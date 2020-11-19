Чита, 19 ноября, 2020, 07:56 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов открыл личный аккаунт в социальной сети Instagram. Как сообщает сегодня, 19 ноября, пресс-служба краевого правительства, за неполные сутки на него него добавилось более 12 тысяч подписчиков.

Цитата из Instagram Александра Осипова Александр Осипов в Instagram

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Глава региона пообещал освещать на своей странице важные и интересные моменты своей работы, жизни Забайкальского края, его жителей.

«Я очень рассчитываю на вашу обратную связь и уже настроил своих помощников на то, чтобы не оставлять без внимания ваши вопросы. Сейчас особенно важно, в том числе — из-за ограничений, вызванных COVID-19, видеть весь массив возникающих проблем, получать и анализировать ваши запросы, пожелания к нашей работе», — пояснил губернатор.

Он также отметил, что привлечёт к обсуждению вопросов в Instagram компетентных специалистов из профильных министерств и ведомств края.

«Сообща, слушая друг друга, мы гораздо быстрее и эффективнее сделаем жизнь в нашем регионе лучше и радостней. Буду рад каждому подписчику и каждому конструктивному диалогу», — написал Александр Осипов в своей первой публикации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора в Забайкальском крае понадобились после добровольной отставки Натальи Ждановой. Это произошло осенью 2019 года. С этого времени назначенный врио Забайкалья бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов работал в должности врио главы региона.

В голосовании 8 сентября 2019 года, состоявшемся при явке 35,07%, Осипов получил самый высокий результат, за него проголосовали 89,61% избирателей. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, попросившего раскрыть «секрет» такой исключительной победы на губернаторских выборах, новый глава Забайкалья сказал: «Мы работали на нужды людей».

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