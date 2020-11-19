Пермь, 19 ноября, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Сразу два проекта руководителя пермской общественной организации «Счастье жить» Анастасии Гилёвой вошли в ТОП-100 идей-лидеров по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на специальной крауд-платформе в рамках федерального конкурса «Сильные идеи для нового времени». О проектах-победителях в интервью ИА REGNUM.

Из личного архива Руководитель общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва

ИАREGNUM: Что послужило отправной точкой для создания проекта «Особый случай»?

Наш опыт и потребность детей в онлайн занятиях во время самоизоляции подтолкнула к созданию проекта «Особый случай». Ведь очень мало, а порой нет совсем, для наших детей адаптированных он-лайн занятий. Как в карантин они нужны, так и каждый день могут быть полезны. Многие дети оторваны от реабилитации и развивающих занятий, находясь на длительном лечении в стационарах, или на домашнем обучении. Вот этот проект для них. За время самоизоляции мы поняли, как оказались полезны наши занятия для детей и родителей и решили расширить качество и функционал, создать специальную видео-студию и платформу.

ИАREGNUM: В чем уникальность проекта?

Уникальность проекта в его онлайн-сервисах (интерактивный Особый букварь, диагностическая система) и специально адаптированном видео контенте для занятий йогой, адаптированной физкультуре, логопедической зарядке, творчестве, лего конструировании, кулинарии.

ИАREGNUM: Когда начнётся реализация идеи?

Реализация начата 1 сентября 2020 года, когда мы получили информацию о поддержки проекта Фондом президентских грантов в 5,5 млн рублей на запуск тестовой облегчённой версии платформы. К сожалению, проект затратный и очень объёмный — порядка 13 млн рублей. Поэтому мы и подали идею на конкурс АСИ, чтобы получить поддержку для реализации полного пакета проекта.

ИАREGNUM: В чём суть второго Вашего проекта «Место силы — Дом Счастье жить»?

«Место силы» — это 1 000 квадратных метров, которые мы наполняем энергией счастья, вкладывая свою душу и силы для создания Центра развития детей с особыми образовательными потребностями. Здание. Где расположен «Дом Счастье жить» передан нам в августе 2020 года администрацией губернатора Пермского края в безвозмездное пользование сроком на десять лет.

Здесь, совсем скоро, откроются уникальная в своём роде Янтарная комната и первый в Пермском крае Центр поведенческого анализа. Уже начались занятия в зале Танго для родителей, завершаются монтажные работы в видео-студии для создания специального развивающего контента. В ближайшее время распахнёт свои двери Барабанная студия для детей. На президентские и губернаторские гранты закуплено уникальное дорогостоящее, но гранты не могут покрывать затраты на капитальный ремонт…

ИАREGNUM: Как повлияет победа в конкурсе «Сильные идеи для нового мира» в претворении в жизнь Ваших идей?

Мы очень надеемся на то, что два наших проекта, вошедших в ТОП-100 АСИ: «Место силы — Дом Счастье жить» и «Особый случай» получат реальную поддержку: финансовую, информационную и иную.