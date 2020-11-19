Москва, 19 ноября, 2020, 05:32 — ИА Регнум. В четверг, 19 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

В ночь на 20 ноября в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — 1… +1 °C.

Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 2… +3 °C днём и — 4… +1 °C ночью. Преимущественно без осадков, местами гололедица.

В пятницу, 20 ноября, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области — 2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается — 5… 0 °C. Местами небольшой снег, сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшее время на Европейской территории России.