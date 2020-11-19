К производителю аппаратов ИВЛ подан многомиллионный иск
Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 03:12 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области 27 января 2021 года рассмотрит многомиллионный иск к производителю аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», использование которых после пожара в больницах приостанавливалось. С АО «Уральский приборостроительный завод» из Свердловской области, входящего в дивизион госкорпорации «Ростех», требуют более 10,7 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан от ООО «Контакт электроникс» 9 ноября 2020 года. К производству судья Радченко принял его 16 ноября. Сумма требований — 10 718 323,67 рубля, которая фигурирует как задолженность. Другие детали дела пока неизвестны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный финансовый иск к поставщику аппаратов искусственной вентиляции лёгких, закупленных в рамках госконтракта, подало и министерство здравоохранения Ставрополья. В регион ранее — по контракту от апреля 2020 года — было поставлено почти два десятка аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые производит уральский завод. Приобретены они были у торговой компании из Москвы — ООО «ГК «Отечественные приборы». В деле, которое начнут рассматривать 26 ноября 2020 года, речь идёт «о расторжении государственного контракта