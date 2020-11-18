Москва, 19 ноября, 2020, 01:54 — ИА Регнум. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» останутся на вооружении российских Ракетных войск и артиллерии еще не менее 10 лет, заявил командующий этими войсками генерал-лейтенант Михаил Матвеевский в интервью «Российской газете».

Дарья Антонова ИА REGNUM ОТРК Искандер-М

По его словам, «Искандер-М» достаточно долгое время будет соответствовать актуальным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года.

Михаил Матвеевский рассказал, что комплекс «Искандер-М» позволяет применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты.

При этом командующий Ракетными войсками и артиллерией отметил, что модернизационный потенциал этого оперативно-тактического ракетного комплекса реализован менее чем на 50%.

Кроме того, Матвеевский сообщил, что сейчас в России наработан достаточный научный задел для создания новой системы, которая в будущем заменит «Искандер».