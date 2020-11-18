Милан, Италия, 18 ноября, 2020, 20:49 — ИА Регнум. Италия должна получить 13,5 млрд евро из «фонда восстановления» Евросоюза, сообщили в правительстве страны в среду, 18 ноября.

Images Money Евро

Общая сумма предварительно согласованной программы — 47,5 млрд евро в 2020—2021 годах, таким образом, Италия рассчитывает почти на 30% всех этих средств.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, чтона8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.