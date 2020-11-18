Милан, Италия, 18 ноября, 2020, 20:38 — ИА Регнум. По итогам второго квартала 2020 года число занятых в сфере торговли в Италии сократилось на 191 тысячу человек в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 18 ноября.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Число занятых в отрасли уменьшилось на 5,8%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, чтона8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку в 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС поможет Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.

По данным на18ноября, в Италии умерли47 217человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на753, прирост стал самым большим с начала апреля 2020 года. Днем ранеечисло умерших носителей вируса увеличилосьна731. Выздоровели481 967человек, за сутки этот показатель увеличился на24 169(днем ранее — на15 434). Число подтвержденных носителей выросло на34 282(днем ранее — на32 191). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 272 352 (более 2% населения страны).

В настоящее время заражены743 168человек (на9358больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилосьв 62раза. За последний месяц число зараженных выросло вшестеро. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.