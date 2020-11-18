Бишкек, 18 ноября, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Вынесенный на общественное обсуждение проект новой Конституции Киргизии предусматривает уменьшение со 120 до 90 количества депутатов республиканского парламента.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

Авторы законопроекта утверждают, что пункт о сокращении на четверть числа парламентариев внесен в проект Основного закона «по требованию народных масс».

Мнения киргизстанцев, активно обсуждающих в соцсетях предлагаемые властями изменения в Конституцию, разделились.

Часть жителей республики поддерживает идею об уменьшении числа депутатов — поскольку «это позволит сократить расходы на парламент, никак не повлияв на качество его работы».

Другая же часть опасается, что «тогда президенту и правительству будет проще оказывать давление на депутатов», а самим парламентариям «вступать в сговор для лоббирования своих или чьих-либо интересов».