Саранск, 18 ноября, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Государственный долг Мордовии по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 49,165 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы регионального минфина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

По сравнению с предыдущим месяцем госдолг республики сократился на 900 млн рублей или на 1,7%.

Сумма коммерческих кредитов в структуре долговых обязательств составляет 20,814 млрд рублей или долю в 42,3%. В течение месяца сумма банковских кредитов не изменилась. Объем бюджетных заимствований составляет 26,35 млрд рублей или долю в 53,59%. За месяц сумма средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, не изменилась.

При этом в октябре на 900 млн рублей или на 31,3% снизился общем ценных бумаг, выпущенных республикой.

С начала года госдолг Мордовии сократился на 1,923 млрд рублей или на 3,7%. При сравнении с данными на начало года сумма коммерческих кредитов выросла на 555 млн рублей, бюджетные кредиты сократились на 78 млн рублей. При этом объем ценных бумаг снизился на 2,4 млрд рублей или на 54,5%.

Напомним, сегодня, 18 ноября, бывший глава Мордовии Владимир Волков сообщил жителям республики, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. На пост врио главы Мордовии назначен Артем Здунов, бывший министр экономики Татарии, а после бывший премьер-министр Дагестана.

Волков возглавил Мордовию в мае 2012 года.

На момент вступления Волкова в должность главы республики госдолг Мордовии составлял 19,146 млрд рублей. За прошедшие девять лет сумма долговых обязательств региона выросла на 30,019 млрд рублей или более чем в 2,5 раза. Государственных ценных бумаг в структуре задолженности тогда не было. Сумма коммерческих кредитов составляла 4,106 млрд рублей, то есть до ноября 2020 года объем банковских кредитов, выданных Мордовии вырос на 16,706 млрд рублей или более чем в пять раз. Объем бюджетных кредитов в мае 2012 года составлял 11,762 млрд рублей, до настоящего момента рост составил 14,588 млрд рублей или в 2,2 раза. Сумма госгарантий составляла 3,276 млрд рублей. Сейчас государственные гарантии в структуре госдолга Мордовии не представлены.