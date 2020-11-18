Буй, Костромская область, 18 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. В городе Буй Костромской области женщину без инвалидного кресла, потерявшую ноги, вынудили подняться по лестнице ЗАГСа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала Татьяна Никулина. Женщина утверждает, что приехала в городской отдел ЗАГСа за справкой вместе с дочерью. Сотрудники учреждения, не оборудованного пандусом, отказались подходить к машине, сославшись на должностные инструкции.

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«Мне нужна была справка по группе инвалидности в Пенсионный фонд, в прошлый раз сотрудники ЗАГСа перепутали мою дату рождения, и мне пришлось платить за переделку документа 650 рублей. Чтобы оформить бумаги, я приехала в ЗАГС с дочерью повторно 17 ноября. Я сидела в машине, в ЗАГС пошла моя дочь. Сотрудница ей сказала: «Чтобы она сидела за столом у нас, выходить на улицу к вашей машине с документами я права не имею». А у них даже пандуса в здании нет, ничего. А меня креслом до сих пор не обеспечили. Пришлось брать кресло в прокат, и дочь с зятем и соседом затаскивали меня в помещение. Это прямо унижение какое-то!» — возмутилась Татьяна Никулина.

Летом 2020 года женщине ампутировали обе ноги, вторую группу инвалидности она получила 2 сентября текущего года. До настоящего времени Фонд социального страхования не обеспечил буевлянку инвалидным креслом.

«У меня нет коляски, ничего нет — на коленках ползаю. Ноги как наждачная бумага — больно! Ноги до колена мне удалили летом — у меня наследственное сосудистое заболевание, без операции было не обойтись. Я месяц лежала в больнице, в сентябре получила вторую группу по инвалидности. Я обращалась в Костромское региональное отделение Фонда социального страхования, чтобы мне предоставили коляску — мне привезли специальные чулки из Костромы, но по коляске сказали, что закупка не прошла, нужно обратиться позже. Никто ничего делать не хочет, обидно», — резюмировала женщина.

В отделе ЗАГС по городскому округу Буй и Буйскому муниципальному району комментировать ситуацию отказались, но указали, что приём женщины-инвалида вела начальник отдела Наталья Горбунова. На момент звонка корреспондента ИА REGNUM на месте её не оказалось.