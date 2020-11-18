Кострома, 18 ноября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. В Костромской области по требованию Роспотребнадзора обязательную самоизоляцию пенсионеров продлили ещё на две недели, сообщает администрация региона. Таким образом, пожилые люди старше 65 лет, живущие в 12 муниципальных образованиях области, не смогут покидать дом без уважительной причины вплоть до 3 декабря 2020 года.

Наталья Диева ИА REGNUM

Ограничения касаются людей, живущих в Костроме и Костромском районе, Буе и Буйском районе, Галиче и Галичском районе, Шарье и Шарьинском районе, Нерехте и Нерехтском районе, а также в Мантурове, Волгореченске и Красносельском районе.

«Пожилым людям рекомендовано не покидать место жительства за исключением случаев, когда им необходимо посетить ближайшие магазин или аптеку, вынести мусор, выгулять домашних животных, а также при необходимости посещения суда, нотариуса, адвоката, правоохранительных органов при наличии подтверждающих документов», — пояснили в администрации области.

Контролировать соблюдение правил по-прежнему будут «специальные межведомственные группы», состоящие из полицейских, росгвардейцев, работников МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления. Напомним, самоизоляция для пожилых людей в области была введена 23 октября. Помощь в покупке продуктов и лекарств пенсионерам оказывают добровольцы.