Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2020, 19:38 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий закрыли участок трассы на границе с Калмыкией. Причиной ограничений стали гололедица и сильный ветер. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 18 ноября.

Nikolay Bondar Гололёд

«В 19:20 ограничили движение с 27-го по 174-й км автодороги Элиста — Ремонтное — Зимовники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за обильного снегопада ранее были временно закрыты участки ряда автодорог в Ростовской области. После улучшения погодных условий движение большегрузов и пассажирского транспорта было возобновлено.