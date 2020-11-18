Москва, 18 ноября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков начали плановый шестичасовой выход в открытый космос на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС), сообщает 18 ноября официальный сайт «Роскосмоса».

МКС

Выход в открытый космос начался в 18:12 мск. Российские космонавты вышли через люк стыковочного отсека «Поиск» для выполнения работ по подготовке к прибытию нового модуля «Наука».

Кроме того, запланирована наружная очистка иллюминатора модуля «Звезда».

Отмечено, что открытие люка было проведено с более чем сорокаминутной задержкой.

Всего российским космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе более пяти с половиной часов.

Уточняется, что всего для интеграции модуля «Наука» в состав МКС потребуется около 10 выходов экипажа станции в открытый космос.