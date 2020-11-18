Москва, 18 ноября, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Московская городская дума приняла бюджет города на 2021 год и плановый год. Документ был поддержан большинством голосов 18 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В доходной части бюджета на 2021 год заложено 2 трлн 642,7 млрд рублей, на 2022 год — 2 трлн 895 млрд рублей, на 2023 год — 3 трлн 161,3 млрд рублей.

Расходная часть принята в размере 3 трлн 152,8 млрд рублей в 2021 году. На 2022 год расходы установлены на уровне 3 трлн 235,6 млрд рублей, на 2023 год — 3 трлн 344,7 млрд рублей.

Что касается дефицита бюджета, то в 2021 году он установлен на уровне 510 млрд рублей, в 2022 году — 340,6 млрд рублей и 183,4 млрд рублей в 2023 году.