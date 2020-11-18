Москва, 18 ноября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционах 18 ноября разместило три выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 56 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

В частности, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска №52 003 с датой погашения 17 июля 2030 года на 19,782 млрд рублей. Спрос при этом составил 50,578 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 98,254% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,72% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 234 с погашением 16 июля 2025 года на весь лимит в 30 млрд рублей при спросе в 44,303 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 97,5167% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,17% годовых.

Кроме этого, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 235 с погашением 12 марта 2031 года на 6,219 млрд рублей при спросе в 16,347 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 99,9419% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,99% годовых.

Таким образом, за семь аукционных дней, проведённых с начала октября, Минфин разместил ОФЗ уже на 2,299 трлн рублей, превысив план заимствования на внутреннем рынке на весь IV квартал 2020 года (2 трлн рублей). В общей сложности с начала текущего года ведомство разместило облигации уже на 5,143 трлн рублей.