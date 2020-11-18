Белгород, 18 ноября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 ноября назначил врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края приступит к новым должностным обязанностям с этого дня.

Kremlin.ru Рабочая встреча с Вячеславом Гладковым (в режиме видеоконференции). В.Гладков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков назначен до проведения выборов главы региона, которые должны состояться в 2021 году.

Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область практически 27 лет, заявил о досрочном сложении полномочий 17 сентября 2020 года. Сейчас политик является сенатором от региона.