Москва, 18 ноября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. В Москве в инфекционной больнице, известной как «Коммунарка», произошел взрыв, сообщают 18 ноября очевидцы в социальных сетях.

Luc Viatour Взрыв

На данный момент известно об обрушении части стены.

По предварительной информации, причиной взрыва стал разрыв трубы с газом во временном блоке больницы.

Сообщают о ликвидации последствий, представители учреждения утверждают, что пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, видны машины «Скорой помощи».

Информация уточняется.