Владимир, 18 ноября, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Владимирский государственный университет с 20 ноября полностью переходит на дистанционный формат обучения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Une4ka Один из корпусов Владимирского государственного университета

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Ректор Анзор Саралидзе принял решение перевести обучение в дистанционный формат «для защиты здоровья студентов, сотрудников и преподавателей». Предполагается, что на дистанционном обучении студенты будут находиться до 1 февраля 2021 года.

«ВлГУ обладает всем необходимым для перехода на удаленный режим обучения студентов. Преподаватели будут проводить занятия для студентов очной и очно-заочной форм обучения в онлайн-режиме в соответствии с утвержденным на текущий семестр расписанием и с использованием различных программ и сервисов видео-конференц-связи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Дистанционно в вузе будут работать беременные женщины, женщины, детям которых не исполнилось 14 лет, работники старше 65 лет и сотрудники вуза с хроническими заболеваниями.