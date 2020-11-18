Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Более девяти тысяч медиков Санкт-Петербурга, заболевших COVID-19 при исполнении должностных обязанностей, уже получили выплаты по 300 тысяч рублей, еще 30 семей умерших медиков получили выплаты по одному миллиону рублей из городского бюджета. Об этом 18 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, курирующего здравоохранение.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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На сегодняшний день выплаты по 300 тысяч рублей получили 9070 медиков, которые заразились коронавирусом на работе. Еще 30 семей получили возмещение в 1 млн рублей, так как их близкие умерли вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Все деньги на эти выплаты были выделены из бюджета Санкт-Петербурга.

«Практика работы комиссий показывает, что в 85% случаев заявления рассматриваются положительно. Для разрешения спорных ситуаций в комитете по социальной политике Петербурга создана комиссия для обжалования отказов в предоставлении единовременных выплат медицинским работникам, заразившимся коронавирусной инфекцией в результате оказания помощи пациентам», — пояснили в администрации города.

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Кроме региональных мер поддержки, медицинские работники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты.

«Страховые выплаты уже получили 8288 медиков, заболевших COVID-19 на работе, и семьи 25 скончавшихся медицинских работников», — отметили в пресс-службе Смольного.

Так, за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, по постановлению №415 правительства РФ выплаты получили 44 959 петербургских медработников, общая сумма выплат составила 4,5 млрд рублей. По постановлению правительства РФ № 484 произведены выплаты 26 387 медицинским работникам на общую сумму 7,4 млрд рублей.

За работу в ноябре выплаты медикам будут осуществляться октябрьскому постановлению правительства России.

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Напомним, по данным общественных активистов, за время пандемии в городе и области скончались более ста медработников. Не у всех COVID-19 был признан основной причиной смерти, и не все заразились на работе.

В медучреждениях Петербурга уже размещены 28 мемориальных досок, на которых увековечены имена 50 умерших медработников. Эта работа будет продолжена.