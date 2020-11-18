Москва, 18 ноября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшее время на Европейской территории России. Об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе Росгидромета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«18−21 ноября на Европейской территории России ожидаются резкие изменения погоды в связи с перемещением глубокого циклона и его атмосферных фронтов по северо-западу Европы с дальнейшим выходом в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в предстоящие дни в регионе ожидаются усиление ветра, осадки в виде снега и мокрого снега, гололёд, местами ледяной дождь, метели и налипание мокрого снега. При этом ухудшение погоды будет сопровождаться значительными колебаниями атмосферного давления.