Москва, 18 ноября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Обвинение по уголовному дело дела о хищении из бюджета Ивановской области предъявлено следственными органами бывшему губернатору Ивановской области, в настоящее время аудитору Счетной палаты РФ Михаилу Меню. Об этом 18 ноября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Kremlin.ru Михаил Мень

По версии следствия, в 2011 году Михаил Мень, являвшийся на тот момент губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. Следователи считают, что именно по указанию губернатора был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Деньги были похищены.

Как уточнили в СК, Мень привлечен в качестве обвиняемого по ранее возбуждённому уголовному делу, по которому уже проходит другой бывший губернатор Ивановской области — Павел Коньков, который при Мене занимал пост первого заместителя председателя правительства Ивановской области, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

Михаил Мень занимал пост губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. Затем главой региона стал Павел Коньков, который был снят с должности в 2017 году. После ухода с поста губернатора Мень с 2013 по 2018 год занимал пост министра строительства и ЖКХ РФ.