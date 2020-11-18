Бишкек, 18 ноября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Новый директор госкомиссии по делам религий Акин Токталиев считает необходимым убрать из конституции пункт, гласящий, что «Киргизия является светским государством», пишет «Vesti.kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

По словам чиновника, сделать это нужно потому, что абсолютное большинство жителей страны, а именно 98% населения, являются верующими людьми.

«Наш народ сохранился благодаря исламу. А если бы наша страна была изначально светской, то мы забыли бы имя свое и исчезли как нация», — утверждает он.

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Отметим, что за годы независимости количество мечетей в Киргизии выросло почти в 70 раз — с 39 в 1991 году до 2 688 в 2019 году. Также на территории республики действуют 12 исламских вузов и 131 медресе.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии вынесли на общественное обсуждение проект новой конституции, инициированный группой из 80 депутатов республиканского парламента. Референдум по смене Основного закона хотят провести одновременно с досрочными президентскими выборами — 10 января 2021 года.