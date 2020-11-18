Москва, 18 ноября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. В РФ не стоит увеличивать дефицит государственного бюджета и размер государственного долга, потому что это чревато потерей экономического суверенитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что нельзя соблазняться на предложения о росте дефицита и что власти РФ готовились к снижению цен на нефть, но не к закрытию целых секторов экономики из-за пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

«Снижение цен — это, безусловно, очень серьезная проблема для российской экономики. Поскольку она не диверсифицирована и в основном завязана на экспорт сырья, поэтому и зависит от динамики цен в сырьевой сфере, — сказал Ковригин. — В то же время это не единственное, что может угрожать российской экономике. Локдауны из-за пандемии, отток инвестиций могут заметно ударить по наполняемости российского бюджета, уровню занятости. Экономику надо постепенно диверсифицировать, развивать несырьевые отрасли — тогда не придется зависеть от цен на нефть на международном рынке».

Как полагает Ковригин, дефицит бюджета и увеличение государственного долга — не самые приятные для экономики показатели.

«Их не следует увеличивать, поскольку это чревато потерей экономического суверенитета. Страна с мощной экономикой не должна зависеть от мнения других государств о необходимости вложений в государственные долговые инструменты», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к словам Силуанова критически отнесся руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.