Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. Бизнес-сообщество Санкт-Петербурга предлагает городским властям ввести ограничения на посещение торговых и торгово-развлекательных центров, пока чиновники не додумались их полностью закрыть из-за второй волны пандемии. Письма от «Деловой России» были направлены вице-губернатору Евгению Елину и главе петербургского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Полупустой ТРЦ в Петербурге

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По мнению инициаторов обращения, предлагаемые меры должны, «с одной стороны, способствовать снижению интенсивности посещений данных торговых объектов, а с другой — позволить сохранить минимально необходимый спрос и занятость в отрасли».

Так, предлагается запретить ходить в ТРЦ детям и подросткам до 14 лет без взрослых. Одновременно в ТРЦ предлагается допускать только 1 человека на 8 кв. метров общей площади за вычетом технических помещений и коридоров.

Торговые центры можно обязать разделить потоки посетителей на входе и выходе, установить дополнительные санитайзеры на входе, выходе и в общих зонах, максимально убрать скамейки, предотвращать скученность, контролировать вытяжку, считают в «Деловой России».

Магазины же следует обязать следить за числом посетителей, а гражданам — запретить сидеть группами в общих зонах в принципе.

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Напомним, с 26 октября в Петербурге введен запрет на работу всех предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Запрет не распространяется на точки общепита, расположенные в аэропорту, на вокзалах и АЗС.

С 9 ноября в Петербурге приостановлена деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в ТЦ и ТРЦ. Фуд-корты и фуд-плейсы на вокзалах, в аэропорту «Пулково», на автозаправочных станциях продолжают работу в обычном режиме.