Рязань, 18 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Снегопад и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Рязани в ночь на 19 ноября и до конца суток. Городские службы переводят в режим повышенной готовности, сообщили 18 ноября в пресс-службе мэрии.

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По данным рязанского Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в ночь на 19 ноября начнётся снегопад, юго-западный ветер местами будет достигать порывов до 19 м/с. Ночью температура опустится до — 8, днём прогнозируют от — 1 до — 4 градусов. Городские службы находятся в режиме повышенной готовности и приступят к очистке и обработке противогололёдными средствами дорог и тротуаров.

Автолюбителям, не сменившим резину, рекомендовано воздержаться от поездки на личном транспорте.