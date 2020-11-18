Иркутск, 18 ноября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Для оперативного сопровождения работ, связанных с ликвидацией огромных запасов отравляющих веществ, образовавшихся за долгие годы на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), решено создать геопортал. На данном ресурсе будут отражены все объекты, подлежащие ликвидации в рамках мероприятий, реализуемых на территории БЦБК в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина. Подробности по итогам видеоконференцсвязи с участием нового министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзевасообщает сегодня, 18 ноября пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Игорь Кобзев и Александр Козлов обсудили вопросы организации работ на территории БЦБК

Как сообщил губернатор Приангарья, Иркутская область актуализировала предложения по включению объектов и земельных участков, расположенных на территории БЦБК для включения их в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Сведения правительство региона уже направило в Минприроды России. Игорь Кобзев отметил, что предложения касается 111 объектов, из них 64 — объекты капитального строительства, 47 — земельные участки. Общая площадь 503 гектара.

Для дальнейшей работы в этом направлении с Госкорпорацией «Росатом», Росреестром и Минприроды России будут определены ряд должностных лиц.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Росреестр, правительство Иркутской области и другие федеральные органы до 20 ноября должны будут представить информацию, которая ляжет в основу геопортала. Созданием этой базы сейчас занимается Росреестр.

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