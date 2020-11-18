Керчь, Крым, 18 ноября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Здание гимназии имени В.Г. Короленко, построенное в середине XIX века в Керчи, отреставрируют до конца 2022 года. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе администрации города. Как пояснил глава администрации города Сергей Бородин, 29 октября был заключен контракт на проведение работ по восстановлению здания гимназии.

Пресс-служба администрации Керчи Здание гимназии имени В.Г. Короленко

«Подрядчиком определено ООО «Баварский дом» — компания, которая уже зарекомендовала себя, выполняя работы по реставрации в Керчи Митридатских лестниц. На данном этапе ведется оформление разрешений на выполнение строительно-монтажных работ. Они начнутся после получения всех документов», — сообщил Бороздин.

Работы по реставрации будут проводиться в рамках федеральной целевой программы, из федерального бюджета выделено 408 млн рублей. По словам главы администрации, внешний облик здания не изменится, однако планируется изменить конфигурацию помещений внутри здания — для удобного размещения здесь музея военной истории. Реставрационные работы завершатся до конца 2022 года.

Строительство гимназии для девочек к Керчи началось в 1873 году, в 1913 году гимназия получила название «Романовская» — в рамках празднования 300-летия правящей династии Романовых. После Революции 1917 года здание осталось учебным заведением, позже школе присвоили имя писателя В.Г. Короленко. В 1989 году учреждению вернули статус гимназии.