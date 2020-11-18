Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Администрация Ростова-на-Дону ищет кредитную организацию, которая предоставит взаймы 819 млн 900 тыс. рублей «на цели финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств бюджета». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Начальная цена контракта составляет 180 млн 42 тыс. 851,84 рубля. Власти намерены взять кредит до 31 декабря 2020 года, вернуть деньги кредитору — до 15 декабря 2023 года включительно.

Напомним, что доходы городского бюджета на 2020 год запланированы в размере более 39,2 млрд рублей, расходы — более 41,4 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,2 млрд рублей.