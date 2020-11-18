Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Первый снег в Санкт-Петербурге, который выпал ночью и утром 18 ноября, вышли убирать более 900 единиц техники и восемь тысяч дворников. О таких цифрах сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, снегопад в Петербурге сегодня сопровождался сильным ветром и высокой влажностью, что осложняло уборку.

ИА REGNUM Уборка снега (архивное фото)

Начиная с самого утра среды на чистку Петербурга от первого снега вышли 578 машин и почти 1300 работников ручного труда дорожных предприятий (не путать с внутриквартальными дворниками). Позднее количество уборочной техники на дорогах увеличилось до 650 единиц.

«Для уборки внутриквартальных территорий привлечено 6819 дворников и 323 единицы уборочной техники. В общей сложности город сегодня убирают более 900 единиц техники и 8000 работников ручного труда», — говорится в сообщении городского комитета по благоустройству.

В самую первую очередь дворники почистили от снега подходы к многоквартирным домам и контейнерным площадкам, при необходимости внутриквартальные территории обрабатываются противогололедными материалами.

Результаты проведенной работы проинспектировал губернатор Александр Беглов, который напомнил, что власти города закупили значительное количество новой техники, чтобы дворы и улицы были убраны.

«При необходимости будем дополнительно привлекать людей для ручной уборки», — уточнил он.

Добавим, в настоящее время к зимней уборке внутриквартальных территорий Петербурга готовы 652 единицы техники, 1516 единиц малой механизации и порядка семь тысяч дворников.

Специализированные предприятия комитета по благоустройству подготовили к работе зимой 1797 единиц уборочной техники, в том числе 471 новую машину. В наличии у дорожников также имеется 94 средства малой механизации.

«За минувшие сутки с городских улиц вывезли 563 тонны мусора и смёта. На дорогах и тротуарах было использовано 362 куб. м солевого раствора и 18 тонн песко-соляной смеси», — уточнили в Смольном.

Также в администрации города заверили, что в этом году коммунальные службы продолжат политику минимизации использования соли в чистом виде для противогололедной обработки дорог и будут делать упор на солевые растворы и песко-соляную смесь.