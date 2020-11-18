Калуга, 18 ноября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Сегодня, 18 ноября, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев принял участие в заседании президиума консультативного совета глав районов и городских округов. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, рассматривался вопрос о создании общественных советов при крупных больницах региона. С предложением создать подобные советы выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Duma.kaluga.ru На заседании президиума консультативного совета глав районов и городских округов Калужской области.

В состав советов было решено включить глав района и администрации района, депутатов Законодательного собрания от данной территории, главврачей и активных граждан. Главы муниципальных образований предложение поддержали.

Также в ходе заседания председатель обнинского Городского собрания Геннадий Артемьев был избран председателем президиума консультативного совета глав районов и городских округов.