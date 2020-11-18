Калуга, 18 ноября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Новым начальником Управления Министерства юстиции России по Калужской области назначен Александр Кравченко. 18 ноября руководителя области Кравченко представил в ходе рабочей поездки в регион заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Новым начальником Управления Министерства юстиции России по Калужской области назначен Александр Кравченко

Али Алханов отметил положительные профессиональные и личные качества Александра Кравченко, выразив уверенность в том, что он сумеет достойно применить их на благо жителей Калужской области.

Александр Кравченко родился в 1961 году в Черниговской области. Имеет высшее военно-политическое и юридическое образование, звание генерал-майора полиции. Проходил службу в Пограничных войсках КГБ СССР, Федеральной пограничной службе Российской Федерации, в федеральных органах налоговой полиции и наркоконтроля. Александр Кравченко награжден государственными наградами.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что в структурах Минюста России в Калужской области трудятся тысячи специалистов, от профессионализма которых во многом зависит благополучие граждан, общественное спокойствие в регионе и его дальнейшее развитие. В совещании также участвовали председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, руководители территориальных подразделений федеральных силовых ведомств — УФСБ, УМВД, УФССП, УФСИН и прокуратуры.