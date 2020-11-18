Глава самоуправления Калуги подарил пылесос спортшколе
Калуга, 18 ноября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутат Городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виталий Юдкин посетили сегодня, 17 ноября, спортивную школу олимпийского резерва «Темп». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, гости прибыли не с пустыми руками — в подарок спортшколе они привезли мощный промышленный пылесос Kärcher.
Депутаты осмотрели помещения спортивной школы и недавно отремонтированный спортивный зал. С директором учреждения Алексеем Шведовым они обсудили перспективы развития школы и высокие спортивные результаты воспитанников. Как подчеркнул глава городского самоуправления, в школе «Темп» работает сильный тренерский состав, созданы комфортные условия для тренировок и достижения высоких спортивных результатов.
Городская спортивная школа «Темп» со специализацией по лёгкой атлетике была создана в 1993 году на базе первой легкоатлетической школы Калуги — ДЮСШ Машзавода. В течение 1993−94 гг. на работу в школу перешли тренеры из закрывающихся профсоюзных спортшкол. Статус олимпийского резерва школа получила в 1994 году. Большое внимание в «Темпе» уделяется работе с детьми и подростками, их в школе более 400. Проводится много соревнований различного уровня и детских спортивных праздников, в том числе в летних спортивно-оздоровительных лагерях. СШОР «Темп» входит в число лучших спортивных школ Калужской области по подготовке спортсменов-разрядников и значкистов ГТО. В школе работают 17 тренеров, среди которых заслуженный тренер России и два мастера спорта международного класса.