Лодейное Поле, Ленинградская область, 18 ноября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в городе Лодейное Поле с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате чего погибла женщина и несколько человек ранены. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба администрации Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Лодейном Поле.

Напомним, 18 ноября в 10:32 мск в городе Лодейное поле на Железнодорожной улице произошло столкновение автобуса «ПАЗ» и грузового автомобиля. В результате ДТП погибла 83-летняя женщина, пассажирка автобуса.

По данным ГИБДД, за медицинской помощью после аварии в больницу обратились 11 пассажиров автобуса, четверо из них госпитализированы. В настоящий момент один пострадавший находится в реанимации, трое получили травмы средней степени тяжести.

Читайте также: Уточнены обстоятельства смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

«По факту аварии следователями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель грузовика задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД.